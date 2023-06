Regina en Daniël zijn een gouden paar

Daniël Monsy (72) en Regina Breyne (74) vierden onlangs hun vijftigste huwelijksverjaardag. Op 1 juni 1973 gaven ze elkaar hun jawoord in het kerkje van de Vijfwegen. Daniël werkte na zijn schoolcarrière bij Ramen Lesage in Westrozebeke en nadien nog bij Decru in Houthulst. Vogels kweken is nog steeds zijn grootste hobby. Regina werkte eerst bij Nekolan en nadien in het Soldatenkot in Ieper, tot ze thuisbleef om te zorgen voor de drie kinderen Kris, Sylvia en Sofie. Zij zorgden ondertussen al voor zeven kleinkinderen. Er is ook al één achterkleinkind. “We kenden elkaar al heel lang vooraleer we een koppel werden”, vertelt Daniël. “Na de lagere school namen we telkens dezelfde bus naar Ieper. Eerst zaten we ver van elkaar en ik schoof dagelijks een zeteltje dichterbij.” Het koppel woonde onder andere 5 jaar in Esen en 28 jaar in Staden, om in 2004 in de huidige woning in Poelkapelle terecht te komen. “We genieten van onze rustige oude dag en vinden ontspanning bij Okra en in onze tuin”, aldus Regina. Op de foto zien we het jubilerend paar met de familie en vrienden. (foto RB)