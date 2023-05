Raymond Simons (90) en Yvette Legge (86) vierden op 17 mei hun briljanten huwelijksverjaardag. Dat betekent dat ze al 65 jaar getrouwd zijn. Ze stapten op 17 mei 1958 in het huwelijksbootje, drie jaar nadat ze elkaar leerden kennen in een danszaal in Oostende. Raymond werkte tijdens zijn loopbaan hard als fabrieksarbeider, terwijl Yvette als huisvrouw voor de was en de plas zorgde. Als het kan, pikken Raymond en Yvette een reisje mee. Ze wonen in de Waterwerkstraat. (JRO/foto JRO)