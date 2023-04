Raymond en Christiane vieren gouden huwelijksverjaardag

Raymond De Leeuw (73) en Christiane Albregt (69) stapten op 27 april 1973 in het huwelijksbootje in Middelkerke. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Lombardsijde. Raymond was tijdens zijn loopbaan aan de slag als politie-inspecteur in Oostende en speelde ooit in tweede nationale bij voetbalclub ASO. Christiane werkte als bediende. Ze kregen twee kinderen: Els en Ann. Ondertussen hebben ze ook al drie kleinkinderen en twee pluskleinkinderen, waar ze maar al te graag voor zorgen. Het gouden paar woont samen in de Westlaan. (JRO)