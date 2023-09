Raphaël en Annie vieren gouden jubileum

Raphaël Dufour (79) en Annie Vanroose (72) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Hun gouden huwelijksjubileum liet het koppel niet zomaar voorbijgaan. Raphaël is afkomstig van Pittem en hij volgde les in het VTI, meer bepaald de richting automechanica. Tijdens zijn werkloopbaan werd hij zelfstandig garagist. Annie groeide op in Zedelgem en zij studeerde af als leerkracht wiskunde, fysica en economie. Ze stond 40 jaar voor de klas in het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout. Annie is heel sociaal aangelegd. Ze is allroundmedewerker bij het Rode Kruis en is leesmoeder in de school De Hille. De jubilarissen wonen in de Zandbergstraat in Wingene. Ze hebben vier kinderen, van wie dochter Heidi overleden is. De stamboom werd aangevuld met vijf kleinkinderen. (NS/foto Nele)