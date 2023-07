Raf Selschotter en Marijke Galle uit Ledegem vijftig jaar getrouwd

Raf Selschotter en Marijke Galle vierden onlangs hun gouden huwelijksverjaardag. In 1973 stapten ze in het huwelijksbootje.

Marijke zag het levenslicht op 17 januari 1950 in Roeselare. Ze was de derde uit een gezin met vijf kinderen. Marijke liep school aan de Burgerschool en volgde daarna de opleiding tot kleuterleidster in Tielt. Van 1969 tot 2005 was ze kleuterleidster in de Burgerschool in Roeselare. Ze stond er zowel voor het eerste, tweede als derde kleuter, maar was er ook zorgleerkracht.

Sociaal actief

Raf zag het levenslicht op 23 september 1950 als oudste van vijf. Hij liep school in het VTI in Roeselare waar hij na het laatste jaar mechanica een specialisatiejaar autotechniek en carrosserie volgde. Na zijn schooltijd werkte Raf eerst in een garage in Staden, maar al snel ging hij aan de slag in een carrosserie vlakbij zijn woning.

In die periode legde hij examens af als loketbediende bij de post en zo kon hij in 1969 starten in het postkantoor van Adinkerke. In 1975 kon hij aan de slag als secretaris van het ACV in Dadizele en Ledegem. Hij zou 22 jaar deze twee gemeenten bedienen. Raf sloot zijn carrière af in het dienstencentrum van Izegem.

De Ledegemnaar was ook jarenlang politiek actief. Vanaf 1977 nam hij een politiek mandaat op in de OCMW-raad en gemeenteraad en dat gedurende maar liefst 43 jaar. Van 1992 tot 2001 was hij voorzitter van het OCMW. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen stond hij niet meer op de lijst.

De politieke fakkel gaf hij inmiddels door aan zoon Bert die nu ook in de gemeenteraad zetelt. Raf is altijd iemand van het verenigingsleven geweest. Tot op vandaag is hij nog actief in tal van verenigingen. Zo startte hij onder andere de fietsbieb op in Ledegem en is hij nog steeds secretaris van CD&V Ledegem.

Drie kinderen

Raf en Marijke leerden elkaar ook kennen door het verenigingsleven. Raf was KAJ’er, Marijke was lid van VKAJ en zelf actief als gewestleider. Na een vrijage van een tweetal jaar stapte het echtpaar in 1973 in het huwelijksbootje.

Het jonge paar nestelde zich aanvankelijk twee jaar langs de Iepersestraat in Roeselare. Na twee jaar in de Rollegemstraat gewoond te hebben, verhuisden Raf en Marijke in 1977 naar hun vaste stek in Ter Hulst.

Hun gezinsgeluk werd bezegeld met drie kinderen: Stijn, Bert en Tom. Inmiddels zijn er met Siebe, Lore, Heike, Jone, Elke, Frieke, Noor en Wonne ook al acht kleinkinderen.

