Profrenner Stan Dewulf verlaat trainingskamp in Spanje omdat hij huwelijk van Alveringemse boezemvriend niet wil missen

Profwielrenner Stan Dewulf is speciaal voor het huwelijk van zijn beste vriend Pieterjan Delerue op zaterdag 15 februari van op trainingsstage in de Siera Nevada in Zuid-Spanje naar zijn geboortedorp Alveringem afgereisd.

“Ik ben in Stavele opgegroeid, Pieterjan in Beveren-aan-de-IJzer”, vertelt Stan die nog tot eind 2026 onder contract ligt bij Decathlon AG2R aan het gemeentehuis Hof van Wyckhuize. “We zijn samen beginnen koersen in 2011 bij de plaatselijke wielerclub d’Yzerbyters en mijn eerste overwinning was begin 2013 in Zandvoorde waar Pieterjan en ik hand in hand over de meet reden. Het zijn onvergetelijke herinneringen! ”

“Aansluitend heeft Stan toen elf koersen gewonnen”, vervolgt Pieterjan. “Hij had duidelijk iets meer talent dan ik (glimlach). “Zelf ben ik na de juniors gestopt met koersen om me op mijn hogere studie toe te leggen. Dat Stan vanuit Zuid-Spanje is afgekomen om op mijn huwelijk te zijn, heeft mij ontroerd en enorm veel plezier gedaan.”

Zaterdagavond moest de profrenner alweer het vliegtuig halen richting het zuiden waar maandag zijn eerstvolgende koers op de agenda staat.