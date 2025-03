Pol en Judith vieren hun diamanten jubileum

Op 19 februari 1965 stapten Pol Guillemyn en Judith Desmet uit de Karnemelkhofstraat in Sint-Eloois-Winkel in het huwelijksbootje. Het koppel is inmiddels zestig jaar getrouwd. Die diamanten huwelijksverjaardag werd op zondag 23 februari gevierd in De Velodroom.

Een zestigste huwelijksverjaardag is het ideale moment om eens terug te blikken op het leven van beide jubilarissen. Judith werd geboren op 3 september 1944 als vierde uit een gezin van acht kinderen. Judith groeide op met zes broers en één zus. Het gezin Desmet woonde op de Aardappelhoek in Gullegem. In die gemeente liep Judith ook school. Het aardig woordje Frans dat Judith spreekt heeft ze te danken aan enkele jaren opleiding die ze volgde in de buurt van het Waalse Beloeil. Naast het hoofdvak Frans kreeg ze er ook huishoud- en landbouwkunde. Dat laatste kon ze goed gebruiken toen ze rond haar 15de thuis bleef om te helpen in het huishouden. Pol is geboren op 15 november 1940 als derde van vijf kinderen. Hij groeide op met twee broers en twee zussen. Het gezin Guillemyn woonde in de Ieperstraat in Moorsele. Na de schooljaren in Moorsele volgde Pol drie jaar Latijn-Grieks in Kortrijk. Op 15-jarige leeftijd verliet hij de schoolbanken om mee te helpen thuis op het landbouwbedrijf. Na hun huwelijk zetten Judith en Pol de landbouwactiviteiten van vader Guillemyn voort en maakten ze er een gemengd landbouwbedrijf van akkerbouw en veeteelt van. Later legde Pol hem nog toe op het kweken van konijnen.

Toneel

Judith en Pol leerden elkaar kennen na het toneel van de BJB, de huidige KLJ. Dat was op tweede kerstdag in 1961. Op 19 februari 1965 stonden Pol en Judith in het gemeentehuis van Gullegem om er elkaar hun jawoord te geven. Hun gezinsgeluk werd bezegeld met vijf kinderen: Johan, Nicole, Nico, Danny en Hilde. Pol is heel graag bezig in zijn groentetuin. Judith geniet ‘s zomers van het kweken en verzorgen van de massa’s bloemen rond haar deur. Ze neemt ook de zorg van haar broer Leon op zich. Ze verveelt zich nooit. (BF)