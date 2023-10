Pol en Jacqueline uit Houthulst vieren diamanten huwelijksverjaardag

Pol Sintubin (81), geboren in Houthulst, en Jacqueline Nachtegael (77), geboren in Jonkershove, vierden hun 60ste huwelijksverjaardag.

Ze huwden, na een jaar verkering, op 21 september 1973. Jacqueline ging naar de kleuterschool in Jonkershove en daarna tot haar 14de naar de school in St. Kristoffel.

Vanaf zijn 12de ging Pol mee bieten rooien, daarna werkte hij nog in een weverij en begon na zijn legerdienst te werken in het stukadoorbedrijf van zijn vader. In de jaren 60 startte hij zijn eigen bedrijf en nam hij zijn broers in dienst. Jacqueline werkte in een bobijnenfabriek tot aan haar huwelijk.

Het echtpaar kreeg twee kinderen: Stefaan, gehuwd met Marijke Hoorelbeke, en Sandra, gehuwd met Koen Dumoulin. Er zijn ook al kleinkinderen: Leander, Debbie en vriend Bjorn, en Kevin.