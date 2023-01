Platina voor Jules Vanhaelemeesch en Agnes Roty

Zondag 8 januari vierden Jules Vanhaelemeesch en Agnes Rotty uit de Claeysstraat 2 te Ruddervoorde hun 70ste huwelijksverjaardag in salons Denotter te Zedelgem.

Jules werd geboren op 30 juni 1927 te Ruddervoorde en Agnes zag het levenslicht op 1 november 1931 te Loppem. Voor hun huwelijk was Jules een tijd lang de begrafenisondernemer op de Baliebrugge en werkt hij als pakjes bezorger voor de Spoorwegen. “Ik ging toen met paard en kar naar Roeselare en Brugge om de pakjes op te halen en dan te gaan leveren.” Weet hij erbij te vertellen.

Jules en Agnes gaven elkaar het Ja-woord in de parochiekerk van Loppem op 27 december 1952. Het platina paar werkte samen op het eigen transportbedrijf in de Claeysstraat waar er vooral kolen en meel werden verhandeld. In 1990 ging Jules op pensioen. Voor hobby was er nooit veel tijd maar van het leven genieten en eens lekker gaan eten zeggen ze geen neen tegen. Verder vullen ze nu hun tijd met goed voor elkaar te zorgen en te genieten van kinderen, klein en achterkleinkinderen.

Het gezin kreeg drie kinderen Marleen, gehuwd met Lionel Vanhooren, Kathleen (+) en Didier die getrouwd is met Karine Schoonbaert. Jeffry Vanhooren, Xavier Vanhooren en Ilse Vanackere, Gianni Vanhaelemeesch en Julie Guarino, Jarno VanHaeleleesch en Febe Desmedt, Jasper Vanhove en Esther Debruyne, Tibo VAnhove en Jana Gryspeert zijn hun kleinkinderen. Het diamanten paar heeft 5 achterkleinkinderen: Kyenna, Iliana, Axana, Alicia en Charlie.

(GST)