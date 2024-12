Platina voor Joël Blankaert en Georgette Quyo

Joël Blankaert (92) en Georgette Quyo (89) vierden hun 70ste huwelijksverjaardag. Het paar huwde op 27 november 1954 in Houthem. Beiden zijn op dezelfde dag jarig: op 17 juli. Joël ging naar de lagere school in Bulskamp, trok daarna naar het Atheneum in Veurne om dan met een leercontract te beginnen werken bij een kapper. Na zijn huwelijk met Georgette startte hij als zelfstandig kapper in Adinkerke. Op z’n 30ste ging hij werken in zetelfabriek Furnica, maar na 7 jaar miste hij zijn kapperszaak en startte zijn zaak weer op. Door gezondheidsproblemen moest hij stoppen met werken en op 65 ging hij met pensioen. Georgette volgde de lagere school in Houthem. Daarna werkte ze als dienstmeisje bij een familie in Veurne om nog 5 jaar bij een dokter in De Panne het huishouden te doen. Na haar huwelijk startte ze als zelfstandige onthaalmoeder. Het koppel woonde enkele jaren in De Panne, tot ze hun eigen huis kochten in Adinkerke waar ze 45 jaar woonden. In 2001 verhuisden ze naar Houthulst. De jubilarissen hebben twee kinderen. Nadine is geboren in 1956, gehuwd met Luc Becue en woont in Adinkerke. Zoon Luc, geboren in 1962, overleed helaas in 2014. Hij was gehuwd met Christine Deman. De kleinkinderen zijn Evy, Elke, Vicky en Robby, de achterkleinkinderen zijn Nora, Elise , Rémi en Rachelle. (foto ACK)