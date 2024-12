Platina voor Hector en Henriette

Hector Vanclooster (93) en zijn echtgenote Henriette Blondeel (93) vieren dit jaar hun huwelijksjubileum. Ze trouwden 70 jaar geleden, op 24 september 1954. Voor hun platina jubileum werden ze feestelijk ontvangen door het gemeentebestuur in LDC De Ploeg.

Hector en Henriette leerden elkaar kennen via vrienden van Henriettes vader. “We hebben eerst een paar weken ingewoond bij de ouders van Hector”, vertelt Henriette. “Daarna woonden we in een appartement van Debaillie. Ik werkte er in de wasserij. Na een tijdje gespaard te hebben bouwden we in de Torhoutstraat. Daarna verhuisden we naar een flatje in het woonzorgcentrum, waar we tien jaar woonden. Nu verblijven we samen in het WZC.” Henriette is afkomstig uit Pittem, Hector uit Sint-Henricus Torhout.

Hector komt uit een gezin van negen kinderen, waar hij de tweede zoon was. Henriette komt uit een gezin van negen kinderen met vier dochters en vijf zonen. Het koppel heeft geen kinderen. “Ik ben de jongste van de bende. Mijn moeder stierf toen ik drie maanden oud was. Ik ging naar school tot mijn veertiende. Tot aan mijn achttiende hielp ik mee met mijn vader in het hout, bomen wegtrekken. Het is zo dat ik Hector leerde kennen. Na wasserij Debaillie ging ik werken in wasserij Devlieghere, tot die ermee stopte. Hector woonde in Sint-Henricus, maar wilde daar niet naar school gaan. Hij was de enige van het gezin die naar Lichtervelde naar school ging. Hij werkte eerst bij de boeren, vanaf zijn veertiende. Met een os bewerkten ze het land. Na zijn werk sprong hij op de rug van de os en ging zo naar huis”, lacht Henriette. “Daarna werkte hij bij een bakker. Hij hielp er in het bakkersatelier en bracht brood rond.”

Alles was geblonken

Hector werkte vroeger graag in de tuin en kweekte al zijn groenten zelf. Thuis bakte hij veel brood, pistolets en taarten. Henriette hield zich graag bezig met haar bloemetjes in hun tuin en het huishouden. “Het was belangrijk dat alles piekfijn in orde was. Alles was opgeblonken.” (JW)