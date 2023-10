Platina voor Gerard Vande Maele en Gilberte Werbrouck

In de Plataan (villa van Gogh) werd een bescheiden familiefeestje gevierd naar aanleiding van het platina huwelijk van Gerard Vande Maele en Gilberte Werbrouck. Gerard werd geboren in Tielt op 23 december 1930 en zijn echtgenote Gilberte zag het levenslicht in Izegem op 24 oktober 1932. Het echtpaar verblijft in het woonzorgcentrum de Plataan in de Meensesteenweg. Het platina echtpaar heeft twee kinderen grootgebracht, met name. Geert en Geerien. De kinderen zorgden op hun beurt voor 4 kleinkinderen: Annelies, Leen, Lieselot en Koen. Intussen zijn er ook al 6 achterkleinkinderen: Jef, Lili, Stiene, Ferre, Linora en Pauline. Gerard startte zijn actieve loopbaan in het vlas same met zijn schoonvader Gustaaf Werbrouck.

In 1958 ging hij in dienst als verzekeringsagent bij RVS, beter gekend onder de naam ‘parapluutje’ en dit beoefende hij tot zijn pensioen. Gerard hield er ook een volkse hobby op na en was een fervent duivenmelker. Op de korte afstand Arras was hij een echte crack. Ook dansen was een gezamenlijke hobby van Gerard en Gilberte. Zij hebben veel danspasjes gezet in de Tourist in Meulebeke. Ook echtgenote Gilberte hield er een paar leuke bezigheden op na zoals turnen in de sporthal en bloemschikken bij Okra. Tussendoor werd er ook geregeld een kaartje gelegd met de vrienden. Sinds februari verblijft Gerard in de Plataan, terwijl Gilberte naast het ouderlijk huis bleef wonen waar haar dochter Geerien haar bijstaat. Vermelden we nog dat het echtpaar huwde in Kachtem op 14 oktober 1953. (CLY/foto CLY)