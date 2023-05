Platina voor Arnold en Marie

Arnold Haegeman en Marie Liereman vierden op dinsdag 18 april hun 70ste huwelijksverjaardag. Schepen Bert De Brabandere bracht namens het gemeentebestuur de gelukwensen over. Arnold is afkomstig van Sint-Rita (Moerkerke) en Marie-José is geboren in Heist. Ze leerden elkaar kennen toen ze allebei in Lapscheure woonden. Ze stapten in 1953 in het huwelijksbootje en kregen twee dochters. In 1960 verhuisden ze naar Heist om dichter bij de scholen en het openbaar vervoer te zijn voor hun kinderen. Arnold werkte in de steenbakkerij Het Zoute langs de Kragendijk. Marie-José was eerst huisvrouw, maar ging later wat bijverdienen als poetsvrouw. Arnold moest door rugproblemen het werk in de steenbakkerij opgeven. Niettegenstaande zijn slechte rug bleef hij altijd bezig in zijn moestuin wat hij vandaag, op 92-jarige leeftijd, nog altijd doet. (DM/foto DM)