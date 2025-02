Platina voor André en Agnes: oprichter firma Vanpeteghem viert 70-jarig jubileum

André Vanpeteghem (93) en Agnes Lokere (91) waren op 16 februari precies 70 jaar getrouwd. Het platina paar vierde hun huwelijksjubileum op zondag 16 februari in de Stenen Haene in Zillebeke. André leerde Agnes kennen in 1950 toen hij aan de slag ging in de smidse naast het huis in Hooglede, waar Agnes woonde. Na hun huwelijk trok het koppel naar Reninge, waar ze in de Zwartestraat de kleine smidse en ijzerwinkel Sesier overnamen en ook de winkel en gasverkoop van Soenen. Agnes baatte de winkel uit, André nam het smidsewerk zoals het beslaan van paarden en het herstel en de verkoop van landbouwmachines voor zijn rekening. André specialiseerde zich daarna in metaalconstructies voor stalinrichting. “Dit was een belangrijk kantelmoment in de ontwikkeling van het bedrijf”, zegt de oprichter van de firma Vanpeteghem. “In 1968 werd aan de overkant van de straat een nieuw complex gebouwd met winkel en toonzaal. De verkoop breidde zich uit over het hele land en ook in het buitenland.” André en Agnes hebben drie kinderen: Christine, Geert en Veerle. Ondertussen zijn er ook al zes kleinkinderen en negen achterkleinkinderen. Het stadsbestuur kwam langs om de jubilarissen te feliciteren. (KVCL/foto EG)