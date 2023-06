Platina voor Aloïs en Simonne

Aloïs Merlier en Simonne Dhoop vierden hun platina huwelijksverjaardag. Ter gelegenheid hiervan werden ze door het stadsbestuur in de bloemetjes gezet. Ze trouwden in Waregem op 2 mei 1953 en wonen in de Paterswegel in Waregem. Aloïs werd geboren in Waregem op 16 augustus 1932. Hij werkte tijdens zijn jeugd bij Jos Dufaux. Na zijn legerdienst werkte hij als magazijnier en vrachtwagenbestuurder bij A. Standaert. Simonne werd geboren in Waregem op 15 augustus 1933. Zij werkte eerst in de textielfirma Vindevogel, daarna als stopster bij A. Standaert. De vroegere hobby’s van Aloïs waren fietsen, reizen, wandelen en tuinieren. Hij was eveneens actief lid van de KWB en KAJ. De vroegere hobby’s van Simonne waren wandelen en fietsen, nu is het breien voor de kinderen en kleinkinderen. Aloïs en Simonne hebben 3 kinderen: Sonia, Pascal, Francky en 5 kleinkinderen: Vanessa, Stefanie, Cindy, Frederic, Hendrik. Er zijn ook al 8 achterkleinkinderen: Estée, Matthi, Mauro, Gaëlle, Iben, Rhune, Yliana en Analy. (HDV/foto HDV)