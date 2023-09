Platina voor Albert en Jacqueline

Op 21 september waren Albert Coene (96) en Jacqueline Feryn (95) zeventig jaar getrouwd. Een platina huwelijk dus. Ze boerden tot in 1990 op een hoeve in Stavele. Daarna verhuisden ze naar een appartement in Poperinge.

Albert werd op 31 juli 1927 geboren in Stavele. Voor Jacqueline was dat in dezelfde gemeente, maar bijna een jaar later, op 15 juli 1928. Albert was afkomstig van een hofstede op de Waaienburg. Hij liep lagere school in Proven, omdat die school op kortere afstand lag dan die van Stavele. Jacqueline woonde op de hoeve bij haar ouders langs de Roesbruggestraat en het gezin vond zich voor school, boodschappen en kerkbezoek meer tot Roesbrugge dan tot Stavele aangetrokken. “Dat viel bij onze toenmalige pastoor van Stavele niet in goede aarde. Volgens hem waren wij afkomstig van de Geuzenhoek”, vertelt Albert.

Landbouw

Albert was de jongste van acht: zeven zonen en een dochter. “Ik had daarom weinig of geen kans om op de hoeve van mijn ouders te kunnen blijven boeren. Jacqueline was de tweede van drie dochters. Toen wij trouwden, gingen wij bij haar ouders inwonen. Hoewel we slechts een halve kilometer van elkaar woonden, leerden we mekaar pas echt kennen op een of ander kermisbal. Het was maar op die momenten dat meisjes toen de kans kregen een jongen te ontmoeten. Er waren toen kermissen op de Waaienburg zelf, met Poperinge Ommegang, met ‘Toontjes bedevaart’, enz. Wij hebben vijf jaar gevrijd en ons huwelijk werd gesloten op 21 september 1953 in het gemeentehuis en bij de pastoor in… Stavele”, lacht Albert.

Reizen

Albert en Jacqueline bleven boeren in de Waaienburgstraat in Stavele tot in 1990. Dan verhuisden zij naar de Kruisbooglaan 10 in Poperinge. “Op een appartement!”, stelt Albert. “Vroeger ging ik kaarten na de zondagsmis, we waren lid van Okra, gingen veel fietsen en we reisden veel: Tenerife, Lourdes, Spanje, Rhodos, Joegoslavië, Italië, Duitsland,…”, vertelt Jacqueline.

Albert vult zeer graag woordzoekers in, Jacqueline probeert nog zoveel mogelijk het huishouden te beredderen. Ze krijgt hierbij wel de hulp van Familiezorg, die viermaal per week komt om te koken, en ook van een buurvrouw.

Het gezin Coene – Feryn bracht twee dochters groot. Martine (68) woont in Westouter. Haar man Herwig Pyfferoen overleed tien jaar geleden. Karlien (66) woont met haar echtgenoot Pierre Bulteel in Loker. Er zijn vier kleinkinderen: Marjolein (40), Bert (40), Benjamin (38) en Lize (37), en zes achterkleinkinderen: Joe (11), Milo (11), Gust (10), Jef (9), Staf (8) en Twan (7). (AHP)