Platina voor Adrien Vansevenant en Maria Persoone uit Westvleteren: “We zijn nooit op reis geweest”

Adrien Vansevenant (98) en Maria Persoone (92) uit Westvleteren vierden op 31 januari hun platina huwelijk. Zeventig jaar na hun grote dag zijn Adrien en Maria nog altijd gelukkig samen.

Adrien werd op 5 april 1925 in Poperinge geboren als derde zoon in een gezin van zes kinderen en met Achiel Vansevenant en Julia Hensmans als ouders. Maria zag, eveneens in Poperinge, het levenslicht op 16 november 1931 als oudste dochter van zes kinderen van Henri Persoone en Margriet Foort.

De Poperingenoare

Na de schoolplicht leerde Adrien de drukkerstiel van vader Achiel. “Ik was drukker bij drukkerij Sansen”, vertelt Adrien. “Sansen was de uitgever van ‘De Poperingenoare’, een voorloper van het huidige Wekelijks Nieuws. De oorlog in 1940 kwam als spelbreker, zodat ik tussen 1940 en 1945 bij vijf verschillende werkgevers werkte. Ondermeer bij Stad Poperinge en als magazijnier op het vliegveld van Vlameringe en Poperinge. Toen de drukkerij Sansen na de oorlog opnieuw op volle toeren draaide, hernam ik mijn job als drukkersgast. In 1947 besliste mijn vader om een eigen drukkerij op te richten. Samen met mijn broer Roger en jongere broer André runden we de bloeiende zaak. En ondertussen leerde ik Maria kennen”, gaat Adrien verder.

“Maria was pas 17 jaar en de onderpastoor was niet echt opgezet met onze relatie, zij was te jong. Onze relatie heeft dan even stil gelegen en ondertussen heb ik ‘links en rechts’ wat rondgekeken”, lacht Adrien. “Maar ik ben bij mijn keuze gebleven en toen Maria 21 jaar was zijn we op 31 januari 1953 getrouwd.”

Eigen zaak

“Ons feest had plaats in hotel Pavilioen in Poperinge, nu is daar brasserie Moustache. Ik weet ook nog dat op er onze trouwdag grote overstromingen waren in Oostende en Nederland, meer dan 2.000 mensen verdronken toen”, vertelt Maria. “Ons gezin groeide aan met vier kinderen: Herman, Hilde, Hans en Henk. In 1960 stichtten Maria en ik een nieuwe zaak: Bureaumachines Vansevenant in de Ieperstraat in Poperinge. Zoon Herman en dochter Hilde werkten ook mee in de zaak en later kwamen daar nog eens drie techniekers bij voor de herstellingen”, zegt Adrien.

In 1979 werd Adrien ziek en was hij genoodzaakt om de zaak over te laten. “In 1980 bouwden we een nieuw huis in de schaduw van de bossen in Westvleteren en in 1981 namen we er onze intrek. Zelf zijn we nooit op reis geweest. We vonden het veel gezelliger thuis met de kinderen. Ondertussen zijn er met Dieter, Bert, Griet, Lorenzo en Thomas vijf kleinkinderen en zij zorgden op hun beurt voor zeven achterkleinkinderen.”

Goed gevulde dagen

Adrien hengelt graag in de vijver rechtover hun huis, waar hun zoon nu woont. Ook kan hij kan zich uren bezig houden met het opzoeken en bekijken van foto’s en films die hij vroeger nog zelf opnam. Meer dan 2.500 stuks telt zijn verzameling al. Ook Maria haar dagen zijn goed gevuld. Zij is een trouwe Story-lezeres en tovert met de bloemen uit de tuin de mooiste bloemstukjes. Samen kijken ze ook graag tv en zijn ze beiden fan van Witse, Blokken en Jeroen Meus. Hoewel ze niet zo mobiel meer zijn proberen ze toch iedere dag hun wandelingetje te doen. “Gewoon het blokje rond ons huis of samen met de zoon en schoonzoon steken we straat over naar het domein de Lovie. We hopen om nog lang samen in ons huis te kunnen blijven wonen. Dankzij mijn zoon en zijn man lukt dit momenteel nog supergoed. Wij beseffen maar al te goed dat het niet iedereen gegeven is”, besluit Maria. (Ria Van Lerberghe)