Platina jubileum voor Georgette en Roger

Roger Commeyne (97) en Georgette Moerman (92) vierden in woonzorgcentrum Zilvervogel in Reninge hun platina huwelijksjubileum. Het koppel trad op 28 mei 1953 in het huwelijksbootje in Noordschote, waar Georgette opgroeide. Roger is afkomstig uit Pollinkhove. Het koppel baatte jarenlang een garage uit in Lo-Reninge, eerst in de Zuidstraat in Lo en later langs de Veurnesteenweg in Pollinkhove, waar nu garage Monteyne is gevestigd. Na hun pensioen, gingen ze in Oostduinkerke wonen. Sinds een tweetal jaar verblijven ze in woonzorgcentrum Zilvervogel. Ze hebben geen kinderen. De familie zette de jubilarissen zaterdag in de bloemetjes. Ook het stadsbestuur van Lo-Reninge kwam langs om hen te feliciteren. (KVCL/foto KVCL)