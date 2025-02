Platina huwelijksgeluk voor Hubert en Georgette

Ter gelegenheid van hun platina huwelijksverjaardag werden de 89-jarige Hubert Van Heeke en de 87-jarige Georgette Schepens gehuldigd tijdens de receptie van het gemeentebestuur van Zulte. Hubert werd geboren in Vichte en Georgette in Anzegem. Ze leerden elkaar kennen in Tiegem. Ze trouwden op 24 december 1954 in Anzegem. Het koppel woont nu in de Waalstraat in Zulte. Ze hebben 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 19 achterkleinkinderen. Hubert was chauffeur van beroep en Georgette was huisvrouw. Vroeger maakte Hubert samen met Georgette vaak uitstappen met de motor. (foto MV)