Platina echtpaar Gustave en Jacqueline leerde elkaar kennen in Brugs café Rio

Gustave Alloo (92) en Jacqueline Blancke (90) uit de Peterseliestraat in Brugge hebben zaterdag hun platina huwelijksjubileum gevierd bij hun dochter, in dezelfde straat.

Gustave groeide op in Sint-Gillis, waar zijn vader een visrokerij had. Het koppel leerde elkaar kennen in café Rio in de Langestraat in Brugge.

Drie dochters

Op 22 augustus 1953 zijn ze getrouwd. Na hun huwelijk kregen ze drie dochters: Linda, Sonja en Petra. Verder zijn er drie kleinkinderen – Kelly, Julie en Jill – en twee achterkleinkinderen, met Jari en Milan.

Gustave startte zijn loopbaan als wegenwerker bij de firma Blanckaert en werd later actief op de Vlaamse Scheepswerven in Moerbrugge.

Wijkburgemeester Verloren Hoek

Voor haar huwelijk werkte Jacqueline als breister bij De Pape in Brugge. Verder heeft ze negen jaar het café De Verloren Hoek gerund. Gustave is bekend als de voormalige wijkburgemeester van de Verloren Hoek. Hij hield van darten en kaarten. Jacqueline houdt van tv-kijken en breien.

Burgemeester Dirk De fauw en schepen Mieke Hoste kwamen het koppel namens het Brugse stadsbestuur feliciteren met hun platina huwelijksjubileum.