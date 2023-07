Pintje dek bracht Daniël en Marga samen

Daniël Brouckaert en Marga Van Moen hebben al zestig jaar op huwelijksteller staan. Een reden voor een ontvangst in het gemeentehuis.

Daniël Brouckaert werd geboren in Roeselare op 2 oktober 1938, zijn echtgenote Marga Van Moen zag bijna vijf jaar later het levenslicht in Koolskamp, op 31 maart 1943. Ze leerden elkaar kennen in een café op de hoek van de Lichterveldsestraat en de Holdestraat in Koolskamp. Tijdens een spelletje Pintje Dek sloeg Cupido toe. Op 3 mei 1963 stapten ze in het huwelijksbootje. De jubilarissen wonen in de Brabantstraat in Ardooie.

Daniël en Marga hebben drie kinderen. Nancy woont samen met Vincent. Wim, die in China woont, is de man van Judith Li. Dirk is gehuwd met Nathalie. Er zijn vier kleinkinderen.

In de tuin werken

Daniël werkte bijna drie jaar bij garage Heyndrickx op Egem Kapelle. Daarna was hij een jaartje aan de slag bij Jonckheere in Beveren. In 1995 sloot hij een lange loopbaan af bij OVA waar hij depannages deed en belast werd met de schouwing van de voertuigen. Daniël kan zich uitleven in het petanquen, kaarten en rummikub spelen. Hij tuiniert graag. In huis is hij de handige Harry voor verschillende karweien.

Zijn echtgenote Marga was vanaf haar veertiende tot hun huwelijk dienstmeid bij Devriese in Koolskamp. Daarna was ze een jaar werkzaam bij Clarysse in Pittem en werkte ze dertien jaar bij Blekerij Devriese. Daarna zorgde ze voor haar gezin. Ze sloot vervolgens haar loopbaan af als poetshulp bij het OCMW. Ook Marga werkt graag in de tuin. Voorts maakt ze graag een uitstapje en houdt ze van lekker eten.