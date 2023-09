Pierre en Annie zijn 65 jaar getrouwd

Pierre Janssens (85) en Annie Goval (87) hebben samen met hun familie in De Vlasschaard hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd.

Ze leerden elkaar kennen in het Witte Paard in Oostende. “We waren erbij toen Will Tura er een van zijn eerste optredens gaf, op zestienjarige leeftijd”, zegt Pierre. Niet veel later – op 13 september 1958 – stapten ze in het huwelijksbootje. Pierre werkte als onderofficier bij Defensie, terwijl Annie thuisbleef om voor hun vier kinderen te zorgen. Het koppel woonde zeventien jaar in Duitsland omdat Pierre daar gestationeerd was. Ondertussen hebben ze ook al vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Het koppel woont in het Feeënpad. (JRO/foto JRO)