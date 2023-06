Philippe en Linda zijn vijftig jaar getrouwd

Philippe Coeck (74) en Linda Maes (68) uit de Klerkenstraat in Madonna vierden hun gouden huwelijksjubileum. Op 26 mei 1973 beloofden ze elkaar eeuwige trouw. Philippe werkte 42 jaar in publiciteitsdrukkerij Hoorens Printing in Kortrijk. Linda werkte in het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk. De twee leerden elkaar kennen op een clubfeest van de kanoclub waar Linda lid was. Het koppel vestigde zich na hun huwelijk in Bissegem en verhuisde dertien jaar geleden naar Madonna. Er zijn vier kinderen: Peggy, Dolores, Percy en Quincy. De grootste hobby van Linda is bezig zijn met kantwerk, terwijl Philippe zich graag bezighoudt met carambole biljart en het kweken van kanaries. Op de foto zien we het jubilerend paar, samen met de familie en een delegatie van het gemeentebestuur. (foto RB)