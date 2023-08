Petra en Danny stappen als eerste koppel in het huwelijksbootje op zeilschip Mercator: “We schrijven geschiedenis”

Oostendenaars Petra Devos, 54 en moeder van vijf kinderen en (bijna) vijf kleinkinderen, en Danny Osstyn, een 58-jarige cipier, gaven elkaar vrijdag het jawoord aan boord van het zeilschip Mercator. Het was een absolute primeur voor Oostende en voor het wereldvermaarde schip, dat al een geschiedenis heeft van 91 jaar.

De huwelijksceremonie werd voltrokken door schepen Hina Bhatti (Open VLD) die best trots was op de nieuwe huwelijkslocatie. “Naast de kiosk in het Leopoldpark en de Venetiaanse Gaanderijen is de Mercator de derde, bijzondere locatie waar de Oostendenaars kunnen trouwen”, zegt de schepen. “Er werden al 46 huwelijken voltrokken buiten het stadhuis. Vandaag zijn Petra en Danny, letterlijk en figuurlijk, in het bootje gestapt aan boord van het iconische zeilschip, de Mercator. Wat een speciale huwelijksceremonie!”

Onvergetelijke dag

Danny Osstyn en Petra Devos, allebei aan hun tweede huwelijk toe, wonen in de Stockholmstraat en kijken vanuit hun appartement uit op de Mercator. “Toen de Stad ons voorstelde om aan boord van de prachtige Mercator te trouwen, waren we meteen enthousiast”, vertelt Danny. “Uitzonderlijk voor ons, omdat we uitpakken met de primeur, hebben ze iets van de prijs af gedaan. Het belangrijkste is dat we, na vijftien jaar samenleven, officieel in het bootje zijn gestapt, een hele grote boot dan nog, op een dag die we nooit zullen vergeten! We hebben inderdaad geschiedenis geschreven!”

Huwen op de Mercator kost 350 euro. Alle info vind je hier.