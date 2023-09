Paula en Marnix klinken op diamanten huwelijksgeluk

Naar aanleiding van hun diamanten huwelijk werden Paula Dhuijvetter (81) en Marnix Debbaut (80) in het gemeentehuis in de bloemetjes gezet. Voor Paula was het extra bijzonder, want de ontvangst vond plaats op haar verjaardag.

In 1960 leerden ze elkaar kennen in het station van Maldegem. Paula ging er met vriendinnen een abonnement aankopen. Marnix zat er ook te wachten en er werden voor het eerst blikken gewisseld. Al gauw werden ze een gelukkig en verliefd koppel en na drie jaar verkering traden ze op 13 augustus 1963 in het huwelijksbootje.

Twee kinderen

Het trouwfeest vond plaats in zaal De Gilde, waar ze samen met familie en vrienden genoten van een lekkere maaltijd. “Uit de geluidsboxen schalde het lied Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen, maar ondertussen kunnen we er al 60 jaar van maken”, klinkt het bij het diamanten paar. Na hun huwelijk vestigden ze zich in de Speyestraat. Uit hun liefde werden twee kinderen geboren en vandaag zijn er ook al drie kleinkinderen en een achterkleinkind.

Vanaf zijn veertiende tot aan zijn pensioen was Marnix aan de slag als bediende bij de NMBS. Hij was erbij toen de laatste trein het station van Maldegem uitreed. De laatste jaren van zijn carrière werkte hij in Brugge. Paula was aan de slag als naaister en toen de kinderen werden geboren bleef ze thuis om voor hen te zorgen.

Sociaal leven

Paula en Marnix hadden een rijkgevuld sociaal leven. Marnix was lid van de sportraad en de Wielercel en Paula volgde avondschool. Elke maandagmorgen gaat ze met drie vriendinnen koffie drinken en bespreken ze wat ze die middag samen gaan doen.

Marnix en Paula maken het thuis graag gezellig. Zo houden ze van een spelletje Rummikub met een glaasje wijn en wat muziek. Op vrijdagavond is er happy hour en drinken ze een glaasje bij Paula’s zus of bij hen thuis. Ook tegen een bezoekje aan een goed Chinees restaurant zeggen ze geen neen. (Michel Wijne)