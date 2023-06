Paula en Julien vieren briljanten bruiloft

Julien Linclau en Paula Deneir uit de Tuinwijk mochten zich met hun familieleden begeven naar het kasteel Ter Borcht voor de officiële ontvangst naar aanleiding van hun briljanten bruiloft. Julien werd op 2 februari 1935 geboren in Ardooie als oudste in een gezin van zes kinderen. Na zijn jaren aan de Veldschool trok Julien naar het VTI in Roeselare om er het beroep van kleermaker aan te leren. Hij kon aan de slag bij kleermaker Roger Gallez in de Pittemstraat in Meulebeke. Daarna ging het richting Kortemark en hij beëindigde zijn kleermakersloopbaan in Lombardsijde waar hij drie jaar als beroepsmilitair retouches moest aanbrengen aan de kledij van de officieren. Julien kwam terug naar Meulebeke om er bij weverij Duffraiteur tien jaar als magazijnier te werken. Ondertussen was hij als fervent fietser aangesloten bij de Morgenvrienden. Toen vroeg Daniël Vandaele hem om als buschauffeur in dienst te treden bij De Lijn. Zo reed Julien nog 23 jaar met de bus tussen Tielt en Kortrijk. Op 58-jarige leeftijd kon hij met pensioen. Julien was ook 20 jaar vrijwilliger bij de plaatselijke Rode Kruisafdeling.

Paula Deneir zag het levenslicht op 18 maart 1938 in Meulebeke. Zij was de jongste van vier kinderen. Na haar lagere school trok Paula naar weverij Dufraitteur en daarna naar weverij Lagae. Paula kon met pensioen op 52-jarige leeftijd. Julien en Paula leerden elkaar kennen op de dansvloer in Den Toerist. Julien is een prima danser en hij vond Paula het mooiste meisje van Meulebeke. Paula: “In 1976 zijn we voor de eerste keer in ons leven op reis geweest… naar de zee. We hadden de smaak te pakken en gingen dan nog 25 jaar naar Westende, telkens voor een maand.” Paula volgt nog altijd yoga in Ter Deeve. Paula en Julien trouwden op 7 juni 1958 en hebben één dochter, Linda, twee kleinkinderen, Ellen en Lesley-Ann en één achterkleinzoon, Cederik. (LB/foto Luc)