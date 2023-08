Paula en August zijn een platina koppel

Vorige week was er een groot feest voor het uitzonderlijke jubileum van Paula Capelle (93) en August De Keyzer (92). Ze trouwden immers 70 jaar geleden op 29 juli en zijn dus een platina echtpaar. Het koppel uit de Eernegemsestraat kreeg met Marleen, Rita en Rudy drie kinderen. Paula en August zijn intussen de grootouders van Sacha (+), David, Kelly, Nele, Ellen en Jens, en de overgrootouders van Manon, Margaux, Milan, Lennert en Thomas. De platina jubilarissen leerden elkaar kennen in het plaatselijke uitgaansleven en woonden ook niet ver van elkaar: Paula in Roksem en August in Westkerke. August werkte bij de waterbeheersing en had zijn vaste stek in Moere; Paula zorgde voor het huishouden en de kinderen. (foto LIN)