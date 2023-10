Paul: “Ik vroeg Vera ten dans tijdens de kermis”

Paul Cloet (72) en Vera Van Neste (69) vierden hun gouden huwelijksverjaardag op vrijdag 29 september. Paul is afkomstig uit Wingene. Hij studeerde af aan het VTI als automecanicien. Hij vond een gepaste job bij de Ford-garage van de familie Bogaert in Wingene. Hij werkte ook nog bij garage Bonte. Vera beleefde haar jeugdjaren in Oostrozebeke. Zij werkte bij de weverij Ter Molst. “Tijdens de kermis van Wingene, stond ik samen met mijn vrienden een fris pintje te drinken en ik vroeg Vera ten dans”, vertelt Paul. “Er was nog een kameraad van mij die met Vera wilde dansen, maar zij wilde niet. Ze koos om met mij door het leven te gaan. Na ruim vier jaar samen te zijn, stapten wij in het huwelijksbootje. Het feest ging door Onder de toren in Schuiferskapelle.” Het koppel kent één zoon Nick. Ze zijn grootouders van twee kleinkinderen. (NS/foto Nele)