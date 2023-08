Paul en Mieke leerden elkaar kennen in de stad van de liefde

Paul Vanlaere (73) en Mieke Landuyt (75) stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. “Mijn eerste job vond ik bij het naaiatelier Bouckaert waar ik verantwoordelijke was voor de aan- en verkoop van de collectie”, vertelt Paul. “Toen het bedrijf de deuren sloot, vond ik werk als buurt- en integratiemedewerker in het Rode Kruis Opvangcentrum in Wingene. Ik ben nu op rust, maar ik blijf actief. Ik ben ondervoorzitter van de cultuurraad en voorzitter bij het koor Cantando. Ik ben lid van de Heemkundige Kring en ik schreef het huidige jaarboek.” Mieke is afkomstig van Oedelem. “Ik werkte bij een schoonheidsinstituut in Gent. Ik kreeg de kans om les te geven in school de Maricolen in Brugge. Daarna gaf ik les aan het zevende specialisatiejaar en ik gaf ook lessen grime en lichaamsverzorging. Ik leerde mijn man Paul kennen in Parijs en Parijs werd onze stad van de liefde. Ik volgde er toen een opleiding Grime en Paul studeerde daar ook. Vier jaar later stapten wij in het huwelijksbootje in Sint-Kruis. Wij woonden eerst in Hertsberge en nu wonen wij al geruime tijd in de Leendreef in Wingene. Wij zijn ouders van twee zonen en grootouders van vier kleinkinderen.” (NS/foto Nele)