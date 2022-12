Paul en Lucréce vieren diamanten huwelijk in Houthulst

Op zondag 27 november kwamen Paul Barbier (80) en Lucréce Therssen (80) samen met hun kinderen en kleinkinderen naar het gemeentehuis van Houthulst. Paul en Lucréce vierden hun diamanten bruiloft.

Het paar trouwde op 24 november 1962 in Merkem. Ze kregen twee kinderen: Nathalie en Dave. Nathalie is gehuwd met Johnny Vermeire en woont in Vrasene. Zij hebben twee kinderen: Alexander en Mathias. Dave is gehuwd met Ria Bourgois en woont in Merkem. Zij hebben drie kinderen: Emma, Vic en Louise. Paul was 40 jaar lang voorzitter van de Heemkring Sidronius Hosschius. Lucréce houdt van bloemen.

We zien het jubilerende paar met de burgemeester, familie, schepenen en leden van de gemeenteraad.

(ACK)