Paul en Gabriella vieren hun diamanten huwelijksjubileum

Ten huize Vandermeulen werd samen met de kinderen en kleinkinderen het diamanten huwelijksjubileum van Paul en Gabriella gevierd. Schepen Joris Vande Vyvere bedacht het echtpaar namens Stad Tielt met een herdenking, een cadeaubon en las ook een bief van het koninklijk paleis voor.

De 92-jarige Paul Vandermeulen, die al zijn hele leven in Aarsele woont, heeft een goed gevuld landbouwersleven achter de rug. Hij leerde zijn even oude echtgenote Gabriella Vande Woestijne, afkomstig uit Wannegem Lede, via gemeenschappelijke vrienden kennen. Ze kregen een zoon Wim en dochter Katrien en hebben met Saar en Lotte Vandermeulen twee kleinkinderen, die de reismicrobe te pakken hebben. Zij werkten samen op de Meikeshoeve 7 dagen op 7, dag en nacht, zoals Paul het uitdrukte.

KVLV en Okra

Toch hadden ze een sociaal leven en kregen graag bezoek van vrienden en speelden een partijtje kaart. Gabriella heeft groene vingers en zolang het kon werkte zij heel graag in de tuin. Ze was lid van de KVLV en ze betrok zowat heel Aarsele bij de volkstuinen van KLK. Bakken kon zij als de beste en haar frangipanes waren wereldberoemd in Aarsele en omstreken. Haar recept heeft ze ook doorgegeven aan haar kleindochters. Paul hield van fietsen met Okra en stippelde de ritten uit, reed die ook als voorbereiding om mogelijke stopplaatsen te vinden. Dat deed hij tot 10 jaar geleden. Nu genieten ze samen in de Karmstraat van het leven, waar ze nog graag bezoek krijgen. (WD)