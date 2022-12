Paul en Edith zijn een diamanten koppel

Naar aanleiding van hun diamanten bruiloft werden Paul De Meulemeester en Edith De Neve samen met familie ontvangen in het gemeentehuis van Ruiselede.

Burgemeester Greet Deroo overhandigde hen de felicitaties van de koning. Het koppel trad in het huwelijk in Wontergem op 26 november 1962. Ze gingen daarna wonen in Etterbeek, waar ze samen een beenhouwerij uitbaatten. Paul was belast met de verwerking van het vlees en Edith stond dagelijks in de winkel. Het gezin breidde uit met twee flinke dochters: Maddy gehuwd met Patrick DeFauw (kinderen: Lien, Wouter) en Marleen gehuwd met Herman Pion (Cato, Hanne). Eens op rust in 1990 verhuisden de jubilarissen naar Asper bij Gavere, maar in 2021 kwamen ze wonen naast dochter Maddy en Patrick (garage Defauw) in de Wingensesteenweg in Ruiselede. Tegenwoordig worden de dagen gevuld met een uitstapje naar de kust of een wandeling in de omgeving. (WV/foto WV)