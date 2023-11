Patrick en Lydia zijn gouden echtpaar

Patrick Feys en Lydia Vandewiele zijn 50 jaar gehuwd. Goed voor een ontvangst in het gemeentehuis en een feestje met felicitaties vanwege familie en vrienden.

Patrick werd geboren op 24 april 1952. Op 4 februari 1953 liet Lydia zich voor het eerst horen. Ze huwden in Ruddervoorde op 5 oktober 1973. Het koppel woont in de Ommegangstraat in Ardooie. Patrick en Lydia hebben drie kinderen. Anouchka is getrouwd met Nico Vandendriessche en moeder van Jente en Amber. Hannelore is getrouwd met Lorenzo Cuvelier en moeder van Yarne en Febe. Zoon Ruben is gehuwd met Jessica Verhaeghe. Hun kinderen zijn Larissa (gehuwd met

Patrick liep school tot zijn zestiende en ging daarna in de buurt van de ouderlijke woning aan de slag bij Mather, op de Bergmolen. Dat deed hij gedurende vijf jaar. De rest van zijn actieve beroepslooploopbaan, tot aan zijn brugpensioen, werkte hij bij vrachtwagenconstructeur en producent van bulkwagens OVA.

Brandweer

Patrick werd in 1978 brandweerman en behaalde de graad van adjudant. De familie Feys is overigens vertrouwd met de brandweer en staat ten dienste in de lokale hulpverlening. Zijn schoonzoon is er brandweercommandant en postoverste. Patrick houdt eveneens van tuinieren en van fietsen. Recent voegde hij steenkappen aan zijn hobbylijst toe. Stilzitten staat, kortom, ook sinds zijn pensioen niet in zijn woordenboek.

Lydia heeft op verschillende plaatsen gewerkt maar onderbrak haar loopbaand om voor het groeiende gezin te zorgen. Fietsen is steeds haar hobby geweest en ze is tevens lid van Ferm. (JM)