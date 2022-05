Pascale van De Mol stapt in het huwelijksbootje

Pascale Van Leeuwen, die in 2018 deelnam aan De Mol, gaf vorige week het jawoord in De Haan.

Pascale, de gedreven kandidate uit De Haan, viel in 2018 net voor de finale van De Mol af. Het avontuur was voor haar de reden om zich in te schrijven voor het programma en dat is ook de reden dat ze beroepshalve bij de marine zit.

Hoewel ze houdt van reizen, de uitdagingen en het avontuur komt Pascale ook nog altijd gewoon graag thuis in de Vosseslag, verklapte ze enkele jaren terug tijdens een gesprek op de Mercator. Afgelopen vrijdag stapte ze in het huwelijksbootje met Peter Beauprez.