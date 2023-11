Palmer en Marcella zijn een briljanten paar

Palmer Van de Ginste (89) en Marcella Storme (86) vierden hun briljanten huwelijksverjaardag. Hun levensverhaal is rijkgevuld. “Mijn vader is heel sociaal en was vroeger actief lid van tal van verenigingen en organisaties. Hij was jarenlang postbode in Tielt. In 1977 werd hij ook tot diaken gewijd. Mijn moeder werkte bij Bekaert in Zwevegem en deed ook aan huishoudhulp. Haar vrije tijd vulde ze graag met vrijwilligerswerk. Mijn ouders leerden elkaar kennen in feestzaal de Beiaard in Tielt”, vertelt zoon Johan. Het koppel woonde eerst in de Vijfpachtgoenstraat en verhuisde daarna naar de Hondstraat. Het huwelijk van Palmer en Marcella werd gezegend met twee kinderen. Ze zijn voorts de grootouders van twee kleinkinderen en de overgrootouders van drie achterkleinkinderen. (NS/foto WME)