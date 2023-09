Palmer en Agnes vieren platina

Op zondag 27 augustus zorgde de familie van Palmer Declercq en Agnes Beheydt voor een verrassing van formaat. Het echtpaar is liefst 70 jaar getrouwd en werd getrakteerd op een familiefeest in zaal Hoornaert.

Palmer Declercq (91) en Agnes Beheydt (91) trouwden op 29 augustus 1953 in het toen nog zelfstandige Beveren. Ze keken elkaar eigenlijk al langer in de ogen. “We waren overburen, enkel de Ardooisesteenweg scheidde ons”, verklaart Palmer. Wie het eerst de weg overstak is niet bekend, maar ruim 70 jaar later zijn ze nog altijd een echtpaar. Het huwelijk werd gezegend met twee kinderen: Raf en Jan. De familie breidde verder uit met zes kleinkinderen, zeven achterkleinkinderen en twee plusachterkleinkinderen. Na hun trouw woonden ze op de Tassche, dan in Ardooie en uiteindelijk verhuisden ze naar Kachtem waar ze nu al 30 jaar in de Kerkestukstraat wonen. Straks worden ze allebei 91, ze ‘schelen’ slechts één maand. Palmer is jarenlang een trouwe, gewaardeerde medewerker van De Weekbode geweest. “Zowel in Roeselare als Ardooie”, zegt Palmer. Beroepshalve was hij zelfstandige in fietsen en bromfietsen. Vanuit die interesse startte hij met het fotograferen van koersen. Uiteindelijk is hij 40 jaar actief geweest voor onze krant. Agnes was huisvrouw. Een geheim om 70 jaar huwelijk te kunnen vieren hebben ze niet. “We leven van dag tot dag en voor je het weet zit je aan 70 jaar.” (MI)