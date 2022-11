Paardenvissers Dominique en Katrien stappen in het huwelijksbootje

Vorig weekend stapten Dominique Vandendriessche (33) en Katrien Terryn (30) in de Kokpit van Koksijde in het huwelijksbootje. Op zich geen spraakmakend nieuws, maar dit koppel maakt deel uit van het handjevol garnaalvissers te paard in Oostduinkerke.

Het verhaal van Dominique en Katrien leest als een romantisch sprookje. En ja, hun liefde en passie voor paarden bracht het jonge stel bij elkaar.

Katrien groeide op in Schaarbeek, maar bracht haar vakanties door in Oostduinkerke. Als kind leerde ze paardrijden in manege Hacienda, maar na een incident hield ze het voor bekeken. “Toen mijn moeder hier jaren geleden een appartementje kocht, voelde ik al dat ik hier ooit definitief zou belanden”, herinnert Katrien zich. “Toen mama een boerenpaard kocht bij paardenvisser Günther Vanbleu overwon ik de schrik voor paarden die nog altijd in mij zat, en het was alsof er iets magisch gebeurde toen ik met Martha (de naam van het paard, red.) dat eerste rondje reed in de piste. Wat later vergezelde ik Günther een paar keer naar het strand en ik geraakte meer en meer geïnteresseerd in het garnaalvissen.”

Hoefsmid

“Toen we een tijd later de hoefsmid lieten komen voor ons paard, verwachtte ik een oud boertje met een pijp… Maar ineens stond er een jonge boer met pikzwarte handen van het smeden voor mijn neus: Dominique, die ook paardenvisser bleek te zijn. We geraakten aan de praat, maar in het begin had ik heel veel moeite om zijn West-Vlaams te verstaan. Toen hij zei ‘besandt et on ‘k ik mien travail tuus goan gon ofzetn?’ moest hij uitleggen dat die ‘travail’ zijn hoefstal op de aanhangwagen was. Maar ik had wel begrepen dat hij me uitnodigde om samen iets te gaan drinken… en het is niet bij één keer gebleven!”

“Katrien was een echt stadsmeisje en ik ben een honkvaste buitenmens”

Toch lagen de werelden van Dominique en Katrien mijlenver uit elkaar. “Katrien was een echt stadsmeisje en studeerde toen nog in Brussel, en ik ben een honkvaste buitenmens”, lacht Dominique. “Maar we konden goed met elkaar praten en we deelden dezelfde interesse voor paarden. Katrien ging graag mee naar het strand, en dus vroeg ik haar op een dag of ze geen garnaalvisser wilde worden.”

Katrien had er haar twijfels bij… “Zou ik dat wel kunnen, want ik ben klein van gestalte en heb geen forse mannenspieren… Maar Dominique geloofde erin. Hij heeft me alles geleerd over paarden. Hij heeft me tenvolle gesteund in de twee jaar opleiding en ik slaagde voor het examen. Met hem aan mijn zijde kan ik alles aan! Nu ervaren we allebei dat fantastische gevoel om met zo’n kolossaal trekpaard in zee te gaan.”

Het Trekpaard

Intussen runnen Dominique en Katrien samen Educatief Centrum Het Trekpaard in Oostduinkerke. Daar komt het diploma bedrijfsmanagement van Katrien goed van pas. Samen promoten ze het ambacht van garnaalvissers te paard met huifkartochten en excursies garnaalvissen.

Op 12 november 2022 bleven de paarden echter op stal en gaven Katrien en Dominique feestelijk uitgedost elkaar het jawoord.