Oud-schepen Marleen en Noël 50 jaar getrouwd

Noël Desmet en Marleen Lepla werden naar aanleiding van hun vijftigste huwelijksverjaardag samen met de familie op het gemeentehuis ontvangen. Voor Marleen is dat geen onbekend terrein, want zij was er jaren thuis als gemeenteraadslid, schepen en OCMW-voorzitster.

Noël Desmet werd geboren op 19 februari 1946 en liet zich voor het eerst horen in Tielt. Marleen zag het levenslicht op 6 augustus 1949 in Roeselare. Ze trouwden op 8 juni 1973 in Ardooie want Marleen woonde hier in een bekende familie. Hun thuis is in de Koning Albertstraat, van waaruit ze erg vertrouwd zijn met het dorpsleven. De jubilarissen leerden elkaar kennen in dancing De Hucky in Lichtervelde.

Er zijn twee gehuwde kinderen die beiden al het nest verlieten. Zoon Olivier woont met echtgenote Arlette Marina in Ronse. Hun kinderen zijn Prince, Laura, Ashley en Yann. Dochter Daphne woont met echtgenoot Kevin in Koekelare en ze zijn de ouders van twee zonen.

Een bezige bij

Noël studeerde aan het Nationaal Radio en Film technisch Instituut. Hij werkte in het verlengde van deze studies vele jaren in het Koninklijk Belgisch filmarchief. Daar was hij een deskundige in zijn vak en hij ging er op 65-jarige leeftijd met pensioen. Zijn grote hobby is het kweken van planten. Vooral de orchidee heeft voor hem geen geheimen en ze zijn in het gezin de trotse bezitters van veel mooie exemplaren. Noël heeft veertig jaar toneelervaring achter de rug en was een bekend regisseur. Al acht jaar is hij voorzitter van VIEF, de liberale seniorenvereniging. Hij is ook lid van Neos.

Politieke loopbaan

Na haar schooltijd bij het IHK, richting economie, ging Marleen aan de slag bij Louage – Wisselinck. Daarna werkte ze een tijdje bij Maifair in Roeselare en ze eindigde haar beroepsloopbaan bij het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA), later Kraaknet. Naast deze beroepsloopbaan heeft Marleen er ook een politieke loopbaan opzitten. Ze was erbij toen Groep 82 van start ging. Eerst zetelde ze als raadslid en later als schepen. Ze was zes jaar OCMW-voorzitster, tot ze met de politiek stopte. Daarnaast was er nog tijd om te lezen en te reizen. Marleen is bestuurslid van VIEF en lid van Neos. (JM)