Oud-journalist De Zeewacht Fons Roets en zijn Monique vieren 50 jaar liefde

Alfons ‘Fons’ Roets (74) en Monique Hoorelbeke (73) vierden afgelopen weekend hun gouden huwelijksjubileum. Vijftig jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord, en sindsdien hebben ze samen een leven vol passie, werk en familie opgebouwd. Fons kennen we maar al te goed, want hij schreef liefst 43 jaar voor KW/De Zeewacht.

Het liefdesverhaal van Alfons en Monique begon in 1971 op school in Blankenberge. Alfons zat in zijn tweede jaar, Monique in haar eerste. “Ik ging met Monique mee naar de foor in Oostende en zij vergezelde mij naar de voetbal van Club Brugge,” vertelt Fons. Voetbal bleef een rode draad in zijn leven, want hij speelde zelf tot zijn 68ste. Op 7 februari 1975 stapten ze in het huwelijksbootje. Samen kregen ze twee kinderen en vier kleinkinderen, die ze met veel liefde omringen.

Onderwijs en journalistiek

Beiden kozen voor het onderwijs. Monique gaf 39 jaar les in verschillende stedelijke basisscholen in Oostende. Alfons stond 30 jaar voor de klas in De Vloedlijn in Oostende. “Monique had altijd veel aandacht voor haar werk en voor de kinderen,” zegt hij trots. Naast zijn job als leerkracht had Alfons een tweede roeping: journalistiek. Hij werkte maar liefst 43 jaar voor De Zeewacht, 36 jaar voor Het Laatste Nieuws en vijf jaar bij Radio Noordzee. “Ik deed verslag van alles: sport, nieuws, interviews met grote vedetten zoals Eddy Wally en Rob De Nijs,” vertelt hij. “Ik heb duizenden gedigitaliseerde foto’s van Oostende en zelfs een boek geschreven met sportinterviews.”

Actief blijven

Hoewel Alfons na corona stopte met journalistiek, zit hij niet stil. “Ik biljart veel in Snaaskerke en Oostende en neem deel aan manifestaties,” zegt hij. Monique geniet van lezen, musea bezoeken en knutselen met de kleinkinderen. “Vooral met de jongste ga ik graag naar kinderexpo’s in Fort Napoleon en andere culturele uitstappen. Zolang we dat kunnen aanbieden, blijven we dat doen”, lacht Monique. In tegenstelling tot hun rijke levens, vertoeven Alfons en Monique heel graag in eigen land. En het liefste in Oostende. “We zijn niet meteen geneigd om nog grote reizen te maken. We blijven hier in Oostende en helpen waar we kunnen.”

Wat is nu het recept voor zo’n sterk huwelijk? “Respect voor elkaar, je kinderen in hun keuzes steunen en elke dag samen beslissen … ‘Wat gaan we morgen eten?’” grapt Fons. Na een halve eeuw samen delen Fons en Monique nog steeds dezelfde waarden: liefde, respect en een flinke dosis humor. En dat verdient een welgemeende proficiat! (Zana Bulteel)