Oswald en Claudine vieren hun gouden jubileum

Oswald Depoortere (72) en Claudine Beernaert (69) trouwden op 2 augustus 1973. Hun 50 jaar huwelijk vierden ze met de kinderen en kleinkinderen thuis in de Zandstraat in Lichtervelde. Het koppel heeft vier kinderen. Anja, Jurgen (getrouwd met Eveline Allegaert), Dieter (getrouwd met Birger Devos) en Evy (getrouwd met Sandra Vankeirsbilck). Er zijn vijf kleinkinderen, Simon, Amber, Joran, Gert en Tibo. Oswald werkte vroeger in steenbakkerij Desimpel in Kortemark, Claudine was huisvrouw. Oswald fietst graag en Claudines hobby’s zijn breien en voor de kleinkinderen zorgen. Hun grootste hobby samen is naar de cross gaan kijken. Oswald startte de fanclub voor Joran Wyseure op. Ze zijn grote fan van de cross en meer bepaald van Lichterveldenaar Joran. (JW/foto Kurt)