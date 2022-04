Opening Lijstermolen is speciaal moment voor Raymond en Mia: “Hier begon ons liefdesverhaal”

Raymond Six en Mia Bauw, beiden 68 jaar, huwden op 29 mei 1976 in het Molenhof in Westouter. De traditionele huwelijksfoto bij de Lijstermolen werd naar aanleiding van de opening van de molen nog eens overgedaan. “Toen draaiden de wieken alleen voor de toeristen. Nu zetten ze de werking van de molen in gang.”

Raymond en Mia leerden elkaar kennen in het Molenhof. Ze werkten er als jobstudent in de keuken. In de vrije momenten hielp Raymond wel eens de parkeerwachter die de staakmolen moest draaien naar de windrichting. “Want de draaiende wieken wenkten de toeristen. Techniek heeft me altijd geboeid. Beroepshalve werd ik drukker en nu ik met pensioen ben, heb ik een drukpersmuseum thuis. Toen ik de plannen hoorde van de gemeente om de molen grondig te restaureren, sloot ik aan bij de werkgroep. Ook al omdat ik groot werd met een molen in mijn achtertuin. In de Oude Dranouterstraat in Nieuwkerke stond de Warandemolen. Vele wandelingen met ons gezin gingen die richting uit en mijn vader kon elke keer weer boeiend vertellen over de werking van de molen.” Van Raymond Six verscheen ook een overzicht van de molens van Heuvelland. “Het was wijlen Hubert Masquelin die aan deze inventaris startte, na zijn overlijden heb ik zijn werk afgewerkt.”

Raymond Six en zijn vrouw die huwden op 29 mei 1976 en poseerden voor de molen. © repro EF

Nu de Lijstermolen gerestaureerd is, wordt Raymond Six een van de molenaars die op zondagen zal aanwezig zijn om de molen te laten draaien en malen. “We zijn met 15 personen die de opleiding volgen. Normaal moesten de diploma’s al zijn uitgedeeld, maar corona gooide roet in het eten. Het examen staat gepland op 18 juni.”

Haas op molen

De molen op de Baneberg heeft een bijzondere geschiedenis. De staakmolen werd tussen 1801 en 1805 gebouwd op de Lijsterhoek in Beernem. In 1957 kocht burgemeester Emiel Hardeman van Westouter de molen voor 20.000 frank. Op 21 juli 1961, de feestdag van Sint Victor, patroonheilige van de molenaars, werd de molen ingehuldigd. De molen draaide toen, maar malen deed hij nooit in Westouter. “Er werd een restauratiedossier opgestart en in 2020 begonnen de werken om de Lijstermolen gebruiksklaar te maken”, zegt schepen van Toerisme Bart Vanacker. Bijzonder is de haas op de Lijstermolen waar iedereen een haan verwacht. “De haas verwijst naar de stroperij van de vroegere molenaar. De molenaar en de kasteelheer in Beernem bleken niet de beste vrienden. De molenaar was immers stroper, terwijl de kasteelheer een jager was”, aldus nog schepen Bart Vanacker.