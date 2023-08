Oostendenaren Camiel en Marie-Jeanne vieren diamanten bruiloft

10 augustus 1963 was voor Camiel Borgoo (82) en Marie-Jeanne Vandenberghe (83) een heuglijke dag. Die dag stonden ze immers samen voor het altaar om hun jawoord te geven.

Ondertussen zijn ze al 60 jaar getrouwd en nog altijd even gelukkig. Camiel was tijdens zijn loopbaan als conducteur in de bouw verantwoordelijk voor zijn werf.

Marie-Jeanne bleef dan weer thuis om voor de was en de plas te zorgen. Het diamanten echtpaar kreeg twee kinderen. Vandaag hebben ze vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Camiel en Marie-Jeanne wonen aan de Zwaluwenstraat.