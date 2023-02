Oostendenaars Joël en Rosette vieren 60ste huwelijksverjaardag

Joël Blontrock (80) en Rosette Everaert (78) gaven elkaar op 22 februari 1963 het jawoord. Als jonge tieners leerden ze elkaar kennen op een speelplein in Gistel.

Ze bleven vrienden en in 1962 sloeg de vonk uiteindelijk over. Joël werkte als arbeider in de toenmalige UCB en Rosette bleef thuis om voor de kinderen te zorgen.

Het diamanten koppel kreeg zes kinderen: Els (overleden toen ze amper 3 maanden oud was), Elsie (57), Leen (56), Bart (55), Mieke (51) en Stijn (49). Ondertussen hebben ze ook tien kleinkinderen. Daar hebben Joël en Rosette naar eigen zeggen hun handen mee vol. Het koppel woont in de Kursaal Oosthelling.