Oostende laat koppels trouwen op Mercator voor 350 euro: “Door verandering in wet kan dit nu”

In het huwelijksbootje stappen op een heuse driemaster: tot voor kort kon het nog nergens. Vanaf deze zomer kan het echter in Oostende en wel op de Mercator. “Door een verandering in de wet kan het nu wel”, zegt schepen van Burgerlijke Stand Hina Bhatti (Open VLD).

Oostende heeft voortaan drie locaties waar een burgerlijk huwelijk voltrokken kan worden: de Venetiaanse Gaanderijen, de kiosk in het Leopoldpark en… de Mercator. Sinds eind 2022 moeten steden en gemeenten niet langer het exclusief gebruiksrecht van een locatie hebben om een huwelijksplechtigheid te organiseren op openbare plaatsen. “Dat kan door een wijziging in het burgerlijk wetboek”, vertelt de bevoegde schepen. “De openbare plaatsen moeten een neutraal karakter hebben en op het grondgebied van de stad liggen. Aan die twee normen voldoet de Mercator.”

Eén keer per maand

Er is echter ook een goedkeuring nodig van de gemeenteraad. “Het voorstel zal op maandag 26 juni ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad”, vervolgt de schepen. “Van mei tot en met september zullen we een keer per maand huwelijken voltrekken op de Mercator. Dat zal kunnen op vrijdag van 15.30 tot 17 uur. Het blijft op die vrijdag echter mogelijk om in het Stadhuis te trouwen van 14 tot 15 uur.”