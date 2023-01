Oostende boekt ‘legislatuurrecord’ aan huwelijken

Er waren vorig jaar 234 huwelijken in de badstad. Volgens het stadsbestuur ging het om een record. Een legislatuurrecord.

In heel 2022 trouwden 234 koppels, juli bleek met 39 huwelijken het populairst. “Het is een record”, luidde het. “Een record in deze legislatuur”, was de duiding. Dat klopt ook want in 2019 waren er 221 huwelijken. Door de twee pandemiejaren daalde het aantal in 2020 naar 157 en in 2021 naar 194, de laagste cijfers de voorbije 10 jaar.

Maar een echt record, (het hoogste ooit) is het niet: uit cijfers blijkt dat er in de voorbije 10 jaar in 3 jaren telkens meer dan 240 trouwpartijen waren. Met als record 254 huwelijken in 2015.