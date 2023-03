Ontmoeting op TD mondt uit in gouden huwelijksjubileum

Maria Vercruysse (75) en Robert Van Quathem (74) uit Maldegem vierden hun gouden huwelijksjubileum en werden op het gemeentehuis uitgebreid gehuldigd. In het voorjaar van 1969 ontmoetten ze elkaar in Kleit op een TD van studentenvereniging De Bezemblokkers. Het begin van een mooie liefde, die al meer dan 50 jaar standhoudt. Na vier jaar verkering traden ze op 16 maart 1973 in Kaprijke in het huwelijksbootje. Voor de trouwfoto’s trokken ze naar de Boerekreek, het was immers een dag met prachtig weer. Het trouwfeest vond dan weer plaats in Den Boomgaard in Eeklo. Na hun huwelijk woonden ze een tijd langs de Gentsesteenweg in Eeklo en in 1975 vestigden ze zich in het Harlingerhof in Maldegem, waar ze een woning hadden gebouwd.

Hun liefde werd bekroond met twee kinderen en anno 2023 zijn er ook al vijf kleinkinderen. Maria werkte als bediende in een boekhoudkantoor in Waarschoot en stond elke dag klaar om voor de kinderen te zorgen. Robert was aan de slag als bouwkundig ingenieur en werkte zich enorm op. Zo werd hij in 1990 binnen het bedrijf verantwoordelijk voor de verkoop in heel België. Twee keer per maand bezocht hij grote klanten in Zwitserland. Nu en dan trokken ze erop uit met de caravan en met hun tweetjes maakten ze ook veel mooie, verre reizen. In april 2020 verhuisden ze naar de Edevallei in het centrum van de gemeente. Het is de ideale uitvalsbasis om nog eens te gaan wandelen. (MIWI/foto MIWI)