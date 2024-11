Odette Deboutte en Marcel Schepens vierden op 10 oktober hun 71ste huwelijksverjaardag. Het koppel woonde lange tijd op het Kapelleveld in Dadizele, maar verhuisde daarna naar het woonzorgcentrum Rustenhove in Ledegem. Huidig schepen van Bevolking en toekomstig burgemeester Sherley Beernaert (Sterk) ging er langs om het echtpaar in de bloemetjes te zetten. (BF/foto JS)