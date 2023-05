Norbert Verhelst (70) en Reina Smet (69) werden op zaterdag 13 mei uitgenodigd op het Oostendse stadhuis voor de viering van hun gouden huwelijksverjaardag. Ze stapten immers op 4 mei 1973 in het huwelijksbootje in Kruibeke. Norbert en Reina leerden elkaar kennen tijdens het werk. Norbert was bakker en Reina was in dezelfde bakkerij de verkoopster van dienst. Toen ze samen brood moesten snijden, sloeg de vonk over. Vijftig jaar na hun huwelijk wonen ze in de Klaprozenlaan. (JRO/foto JRO)