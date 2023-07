Norbert en Julie uit Hooglede vieren diamanten huwelijksverjaardag

Norbert Labeeuw (84) en Julie Torfs (82) uit Hooglede zijn zestig jaar getrouwd. Dat werd gevierd in het bijzijn van vrienden en familie.

“We leerden elkaar kennen tijdens onze studententijd in Mechelen. Ik ben afkomstig van Lier, maar ben mijn man Norbert gevolgd naar Hooglede. Beroepshalve was ik verpleegkundige en mijn man is consulent geweest voor de Boerenbond en later voor de Reo-veiling”, vertelt Julie.

Het koppel heeft vier kinderen: Bart, Hein, Tine en Zeger. “We houden van lezen en werken in de tuin.” (EVG)