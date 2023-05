Norbert en Georgette vieren diamanten jubileum

Norbert Sintobin (83) en Georgette Amerlynck (78) hebben zestig huwelijksjaren op de teller en dit hebben ze gevierd in het woonzorgcentrum BEN in de Kortrijksestraat. Norbert werd geboren op 2 september 1939. Op 28 maart 1945 werd Georgette geboren. Op 26 april 1963 huwden ze in Westrozebeke en zo konden ze zestig kaarsjes op de huwelijkstaart zetten. Norbert en Georgette hebben een dochter, Shirley. Er zijn twee kleinkinderen, Hermaline en Heleen die 16 en 12 jaar oud zijn en meestal bij de papa verblijven. De beroepsloopbaan van Norbert situeert zich in de textielnijverheid. Eerst werkte hij bij Cornelis – Wyckhuyse in Roeselare en daarna bij het vlasbedrijf Debruyne in Ardooie. Zijn laatste werkgever was Jonckheere aan de vaart in Roeselare. Daar kon hij op rust gaan. Sinds anderhalf jaar moest hij noodgedwongen naar het wzc verhuizen. Daar krijgt hij samen met Georgette de beste zorgen in De Loft. Voorheen woonden ze op de Tassche in de Boterstraat in Roeselare. Georgette startte haar loopbaan bij Louis Depoortere. Daarna ging ze aan de slag bij, een juttespinnerij in Roeselare. Ten slotte bij Cornelis – Wyckhuyse. Haar hobby? Vroeger was dit naaien. Nu gaan ze als echtpaar bij goed weer een wandeling maken. En waar sloeg Cupido destijds toe? Dit was tussen de machines bij Cornelis – Wyckhuyse waar ze samen werkten. (JM/foto JM)